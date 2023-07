Nederlands model Lara Stone is voor tweede keer moeder geworden

Lara Stone is vorige week voor de tweede keer moeder geworden. De jongste zoon van het Nederlandse model heeft na de geboorte een paar "enge dagen" op de intensive care doorgebracht.

De 39-jarige Stone deelt niet wat er aan de hand was, maar zegt wel dat Bob niet meer in het ziekenhuis ligt. "We zijn zo blij dat hij nu bij ons thuis is en we houden allemaal heel veel van hem", schrijft ze woensdag op Instagram.