Oud-worstelaar Hulk Hogan trouwt voor de derde keer

Hulk Hogan en zijn vriendin Sky Daily zijn verloofd. De oud-worstelaar heeft haar ten huwelijk gevraagd.

Het is de derde verloving voor Hogan, die grote bekendheid kreeg door de film Rocky III (1982) en zijn realityserie Hogan Knows Best. Hiervoor was de worstelaar 10 jaar getrouwd met Jennifer, en daarvoor 26 jaar met Linda.