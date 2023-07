Ring van Tupac Shakur is duurste stuk hiphop-memorabilia ooit

Een ring die door rapper Tupac Shakur werd ontworpen en gedragen, heeft bij een veiling in New York een miljoen dollar (ongeveer 900.000 euro) opgeleverd. Volgens veilinghuis Sotheby's is de ring het duurste stuk hiphop-memorabilia dat ooit is verkocht.

De ring heeft de vorm van een kroon en bevat goud, robijnen en diamanten. In de ring staat 'Pac & Dada' gegraveerd. Pac voor Tupac en Dada voor Kidada Jones, de toenmalige vriendin van Shakur.

Van tevoren werd verwacht dat het sieraad tot 300.000 dollar zou opleveren. Shakur droeg de ring tijdens zijn laatste publieke optreden tijdens de MTV Video Music Awards in 1996.

Shakur, bekend van hits als Changes en California Love, werd op 7 september 1996 op straat in Las Vegas neergeschoten. Een week later overleed de rapper op 25-jarige leeftijd aan zijn verwondingen.