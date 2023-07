Gordon doet ook aangifte tegen Evert Santegoeds: 'Ben publiekelijk vernederd'

Delen via E-mail

Gordon heeft aangifte gedaan tegen Evert Santegoeds. De presentator is boos, omdat de Privé-journalist bij een interview met zijn ex Gavin privégesprekken publiceerde.

Eerder deze week zei Gordon dat hij een aangifte aan het voorbereiden was tegen Gavin. Ook liet de presentator weten dat hij al aangifte had gedaan tegen een tweede persoon, wiens naam hij tot vandaag stilhield.

"Na heroverweging kan ik bevestigen dat de aangifte inderdaad vorige maand is gedaan tegen Evert Santegoeds", zegt hij woensdag in een verklaring aan juicekanaal Life of Yvonne.