Cara Delevingne over leven zonder alcohol: 'Is het elke seconde waard'

Cara Delevingne heeft nog geen seconde spijt gehad van haar beslissing om voortaan nuchter door het leven te gaan. Het dertigjarige model voelt zich "eindelijk volledig vrij".

"Het is niet makkelijk, maar er zijn nooit momenten geweest waarop ik dacht: dit is het niet waard", vertelt Delevingne. In gesprek met de Britse editie van Elle zegt ze dat ze nu "stabiel en rustiger" is.