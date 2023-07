Pete Davidson moet taakstraf voltooien als straf voor roekeloos rijden

Delen via E-mail

Pete Davidson heeft een taakstraf van vijftig uur opgelegd gekregen, meldt TMZ . De acteur en komiek reed met zijn auto vorige maand tegen een woning in Beverly Hills.

Davidson verloor vorige maand de controle over het stuur en belandde met zijn auto tegen een huis. De woning raakte hierop licht beschadigd. Davidsons vriendin, actrice Chase Sui Wonders, was bijrijder.

Niemand raakte gewond. Ook constateerde de politie dat Davidson niet onder invloed was van drugs of alcohol.

De komiek werd aangeklaagd wegens roekeloos rijden. Daarop werd geoordeeld dat Davidson inderdaad schuldig is aan het incident.

Hij moet een taakstraf van vijftig uur voltooien bij de brandweer van New York. Dat is dezelfde plek waar Davidsons vader ook werkte. Hij kwam om tijdens de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001.

Davidson is bekend van het sketchprogramma Saturday Night Live. Hij speelde in films als The Suicide Squad en Bodies Bodies Bodies, geregisseerd door Halina Reijn.