NFL-icoon Tom Brady wordt aan diverse vrouwen gelinkt: wie zijn dat?

Sinds de scheiding van topmodel Gisele Bündchen wordt American footballlegende Tom Brady aan verschillende vrouwen gelinkt. Zo had hij het de afgelopen weken gezellig met Kim Kardashian, Emily Ratajkowski én Irina Shayk.

Eind vorig jaar kwamen de geruchten over een scheiding van Brady en Bündchen op gang, nadat het topmodel zonder trouwring werd gezien. Het stel negeerde de geruchten wekenlang, tot eind oktober. Toen bevestigde de 45-jarige Brady dat het stel inderdaad ging scheiden na dertien jaar huwelijk en twee kinderen samen.

Sindsdien is de NFL-icoon aan verschillende vrouwen gelinkt. Recent gaat de naam van niemand minder dan Kim Kardashian rond. De twee hadden het samen heel gezellig op een feestje in de Hamptons begin juli. Het evenement was volgepakt met celebrities, maar de ogen waren vooral gericht op Brady en Kardashian. Het stel was daar flink aan het flirten.

Kardashian en Brady zijn al langere tijd met elkaar bevriend en er zou altijd al sprake zijn geweest van chemie tussen de twee. Maar ze waren nooit tegelijk vrijgezel. In mei bezichtigde de 42-jarige realityster een vakantiewoning op de Bahama's in een resort waar ook Brady vastgoed bezit. Volgens sommigen kan dat wijzen op een beginnende romance.

Emily Ratajkowski. Foto: Getty Images

Op hetzelfde feestje in juli was ook Emily Ratajkowski aanwezig en volgens getuigen kon Brady zijn ogen niet van het model afhouden. Zij stal de show in een doorschijnende jurk. De aanwezigen vroegen zich continu af of de oud-topsporter voor Kardashian of Ratajkowski zou gaan.

Brady leek meer aandacht te hebben voor het 32-jarige model, die eerder relaties had met Brad Pitt, Harry Styles en Pete Davidson. Volgens getuigen hadden de twee veel plezier met elkaar en voerden zij een lang intiem gesprek met elkaar. Bovendien zou er tussen Kardashian en Brady vooral sprake zijn van een goede vriendschap.

Maar Brady houdt graag alle opties open. Zo wordt hij de laatste weken regelmatig gezien met een ander model: Irina Shayk. Shayk en Brady ontmoetten elkaar in juni op de bruiloft van miljardair Joe Nahmad en model Madison Headrick op Sardinië. Daar zou het model alles in de strijd hebben gegooid hebben om Brady te verleiden.

Irina Shayk. Foto: Getty Images

Volgens TMZ zijn Shayk en Brady momenteel met elkaar aan het daten. De entertainmentwebsite meldt dat de voormalig Americanfootballspeler het afgelopen weekend heeft doorgebracht met het 37-jarige model. Het stel werd op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl zij lachend in de auto zaten en Brady het gezicht van Shayk streelde.