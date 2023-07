De meeste artiesten raken op sociale media niet uitgepraat over hoeveel ze van hun fans houden, maar dat geldt niet voor Doja Cat. De rapper en zangeres raakte afgelopen weekend in verhitte discussies met haar volgers op sociale media.

Doja Cat, bekend van hits als Say So, Kiss Me More en Woman, zegt op sociale media precies wat ze vindt. Zo vertelt ze hoeveel moeite ze heeft met haar sterrenstatus en dat ze de bijkomende beroemdheid niet kan accepteren. Dit maakt de omgang met haar fans niet makkelijker.

Deze week uit ze haar ongenoegen over de bijnaam die haar fans zichzelf hebben gegeven. Net als fans van Lady Gaga (Little Monsters) of fans van Beyonce (The Beyhive) hebben ook de liefhebbers van Doja Cat een koosnaampje voor zichzelf bedacht: Kittenz.

In een sindsdien verwijderde tweet laat Doja Cat in niet mis te verstane woorden weten wat ze daarvan vindt. "Mijn fans noemen zichzelf niet zo. Als je jezelf 'kitten' of fucking 'kittenz' noemt, moet je minder tijd op je telefoon doorbrengen, werk zoeken en je ouders in huis helpen", schreef ze.

Het zorgde voor ophef onder haar fans, waarvan een aantal zelfs hun fanaccounts op sociale media verwijderden. Toen een fan vroeg of Doja Cat wilde bevestigen dat ze wel om haar fans geeft, reageerde de artieste afwijzend. "Dat doe ik niet, want ik ken jullie niet eens."

'Jullie zijn erin getrapt'

Het is niet voor het eerst dat Doja Cat ervan wordt beschuldigd dat ze haar fans minacht. Zo haalde ze eerder dit jaar haar eigen succesvolle (en onder fans geliefde) albums Planet Her en Hot Pink onderuit.

"Planet Her and Hot Pink zijn gemaakt om snel geld te verdienen en jullie zijn erin getrapt", schreef ze. "Nu kan ik verdwijnen en ergens met mijn vrienden en familie op een eiland gaan genieten terwijl jullie janken om middelmatige popmuziek."

Doja Cat deed deze uitspraken bij de aankondiging van een nieuw album, waarop ze wil terugkeren naar haar hiphop-roots. Met fans die juist graag luisteren naar haar meer door pop beïnvloede werk, maakt ze korte metten: "Doei."

De artiest heeft ook al meermaals gedreigd te stoppen met muziek maken. "Het boeit me allemaal geen reet meer. Ik stop ermee. Ik kan niet wachten om te verdwijnen. Jullie hoeven niet meer in me te geloven." Dat schreef ze vorig jaar nadat fans haar bekritiseerden, omdat ze geen tijd voor hen maakte rond festivaloptredens in Zuid-Amerika.

Uit haar woorden bleek duidelijk dat ze moeite heeft met de roem die bij haar muziekcarrière komt kijken. "Alles is dood voor me. Muziek is dood. Ik ben een fucking idioot, omdat ik ooit dacht dat ik hiervoor gemaakt was."

Kritiek op vriend die wordt beschuldigd van misbruik

Doja Cat krijgt niet alleen kritiek te verduren op haar carrière, maar ook over haar privéleven. De artiest werd vorige maand intiem gezien met influencer J. Cyrus. Nadat TMZ foto's van hen samen deelde, volgden op sociale media verschillende beschuldigingen aan het adres van Cyrus.

De komiek en influencer zou op platform Twitch misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie. Zo'n twintig vrouwen zouden door Cyrus zijn lastiggevallen.

Fans van Doja Cat benaderden haar vervolgens om te waarschuwen voor het gedrag van Cyrus. Zij zien het liefst dat ze de relatie beëindigt. De zangeres blokkeerde ze op Twitter en schreef: "Het boeit me geen reet wat jullie vinden van mijn privéleven. Dat heb ik nooit gedaan en zal ik ook nooit doen."