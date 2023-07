Terrasje of Efteling zit er voor Antoon niet meer in: 'Door fans haast onmogelijk'

Antoon kan in zijn vrije tijd niet meer gaan of staan waar hij wil. De zanger moest onlangs een bezoekje de Efteling afbreken, omdat te veel fans op hem afkwamen. Ook op een terrasje zitten wordt ingewikkeld.

"Als ik samen met Carmen (zijn vriendin, red.), mijn vader of een vriend ergens ga eten, dan staat er om de tien seconden iemand aan onze tafel", vertelt de 21-jarige artiest aan De Telegraaf. "In Amsterdam gaat het prima, maar in andere steden is het haast onmogelijk op een terras zitten. Dan heb je binnen de kortste keren een fanmeeting."

Antoon, bekend van hits als Hallo en Vluchtstrook, heeft er geen moeite mee dat mensen enthousiast reageren als ze hem zien. "Dat zie ik als een compliment en het is ook wel gewoon part of the job."

Toch baalde de zanger onlangs wel toen hij met Carmen een dagje naar de Efteling wilde. Het stel ging expres op een dag dat het rustig zou zijn in het pretpark. Toch werd hij bij binnenkomst meteen herkend.