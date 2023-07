Floortje Dessing geveld door tropisch virus op Bali

Delen via E-mail

Floortje Dessing is voor tv-werkzaamheden op Bali, maar vooralsnog ziet ze niet veel meer dan haar slaapkamer. De presentatrice ligt op bed met een "nasty tropisch virus".

De 52-jarige presentatrice heeft al dagen niet gegeten en houdt alleen water binnen. "Dat is ook reizen. Maar even doorbijten en we zijn er vast weer."