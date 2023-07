Jamie Foxx is weer aan het werk na ziekenhuisopname

Jamie Foxx is weer begonnen met werken nadat hij vier maanden geleden met nog altijd onbekende gezondheidsproblemen in het ziekenhuis was opgenomen. De 55-jarige acteur had deze week opnames voor een reclame.

De opnames vonden plaats bij het Aria Resort in Las Vegas, meldt TMZ. Foxx werd gezien terwijl hij geconcentreerd in een goudkleurige Formule 1-auto zat.

Ook de bekende Amerikaanse ijshockeyer Wayne Gretzky speelt mee in de reclame. Hij deelde op sociale media een foto van hemzelf en Foxx. "Een van de beste avonden van mijn leven, met de beste persoon. Er komen grootse dingen aan", schreef hij.

Ruim een week geleden werd Foxx voor het eerst weer in het openbaar gezien. De acteur werd op 13 april met spoed in het ziekenhuis opgenomen vanwege "een medische complicatie". Begin mei liet hij weer van zich horen. "Ik waardeer alle liefde die ik krijg", schreef de Django Unchained-acteur op Instagram. "Ik voel me gezegend."