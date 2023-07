Wielrenner Wout van Aert vader geworden van tweede zoon

De Belgische wielrenner Wout van Aert en zijn vrouw Sarah De Bie zijn voor de tweede keer de ouders van een zoon geworden. Het kindje heeft de naam Jerome gekregen.

"Meer liefde", twittert Van Aert in het Frans. Jerome werd op donderdag 20 juli geboren. Op die dag verscheen de Belg ook niet meer aan de start van de achttiende etappe van de Tour de France, waarin hij de afgelopen weken actief was.

"Het is een makkelijke beslissing om te nemen. Ik heb altijd voor ogen gehad dat ik naar huis zou gaan als mijn vrouw me nodig heeft. Dat moment is nu gekomen", zei de wielrenner over zijn vertrek uit de Tour.