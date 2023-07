Ariana Grande gelinkt aan Wicked-tegenspeler Ethan Slater na einde huwelijk

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Amerikaanse media beroepen zich op bronnen rondom de zangeres. Grande en Slater leerden elkaar kennen op de set van de film Wicked, die in Londen wordt gefilmd. Ze zouden al enkele maanden aan het daten zijn.

Eerder deze week werd bekend dat Grandes huwelijk met Dalton Gomez gestrand is. De twee zouden al sinds januari geen stel meer zijn, omdat het onmogelijk bleek elkaar vaak genoeg te zien.

Grande en Gomez zouden nog wel vriendschappelijk met elkaar omgaan. Eerder werd al gemeld dat Gomez ook alweer aan het daten is. Een officiële scheiding is volgens Amerikaanse media nog niet ingediend.

Slater was zo'n vijf jaar getrouwd met Lilly Jay, met wie hij in totaal meer dan tien jaar een relatie had. De twee hebben samen een zoon.