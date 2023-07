Kylie Jenner stopt met fotoshoppen: 'Hou nog steeds van mezelf'

Kylie Jenner is gestopt met het bewerken van haar foto's op Instagram. Dat zegt de 25-jarige realityster in de serie The Kardashians.

"Ik zie nu zoveel jonge meisjes op het internet die hun foto's volledig bewerken. Ik ben ook door die fase gegaan", zegt Jenner, die 397 miljoen volgers heeft op Instagram.

De Amerikaanse realityster krijgt online veel negatieve reacties. "Ik denk dat ik alle negatieve dingen en geruchten wel heb gehoord die iemand over mij zou kunnen zeggen. Des te vaker het gebeurt, des te sterker ik word en des te minder het mij uitmaakt."