Gezondheid Noorse kroonprinses Mette-Marit gaat op en neer

Op dit moment gaat het naar omstandigheden goed met de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Maar haar gezondheid gaat op en neer. Dat vertelt haar echtgenoot, kroonprins Haakon, in een interview met de Noorse omroep NRK.

Mette-Marit maakte vijf jaar geleden bekend dat ze een ongebruikelijke variant van longfibrose heeft. Ze moet regelmatig rust nemen, vertelt Haakon in het interview ter ere van zijn vijftigste verjaardag.

"Ik had gewild dat het niet zo was", zegt Haakon over de chronische ziekte. Hij en Mette-Marit houden er volgens hem zo veel mogelijk rekening mee. Ze concentreren zich op de dingen die ze wel kunnen doen. "Op die manier kunnen we het beste van de situatie maken."

De kroonprinses maakt nu een goede periode door. "Dat is geweldig. En als het op een dag niet zo is, moeten we er op dat moment goed mee kunnen omgaan. Daarna gaat het misschien weer wat beter. Het gaat op en neer", zegt de kroonprins.