Shakira opnieuw aangeklaagd voor belastingfraude in Spanje

De Spaanse justitie heeft Shakira opnieuw aangeklaagd wegens belastingfraude, meldt El País . De zangeres zou haar aangifte over 2018 niet naar waarheid hebben ingevuld. Er loopt al een soortgelijke zaak tegen haar over de periode 2012 tot en met 2014.

Het is nog niet bekend om welk bedrag het gaat. In de andere zaak gaat het om 14,5 miljoen euro. Dat bedrag, dat gaat over de jaren 2012 tot en met 2014, zou de artieste nooit hebben betaald aan de Spaanse belastingdienst.

Volgens Shakira heeft ze dat wel gedaan, maar dan aan de Amerikaanse fiscus. In die periode woonde ze het overgrote deel van het jaar in de Verenigde Staten, stelt de Waka Waka-zangeres. Alleen in 2015 zou ze het grootste deel van het jaar in Spanje hebben gewoond.