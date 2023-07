Ariana Grande is gescheiden: werkte haar huwelijk alleen tijdens de pandemie?

Delen via E-mail

Ariana Grande en Dalton Gomez hebben hun tweejarig jubileum als getrouwd stel nog net gehaald. Maar nu zijn ze definitief uit elkaar, schrijven Amerikaanse media. Grandes drukke schema na de coronapandemie zou de reden van de scheiding zijn.

Met de timing van Grande en Gomez was in eerste instantie niets mis. De popster ontmoette de jonge makelaar toen ze op zoek was naar een nieuwe woning. Ze zou als een blok zijn gevallen voor de charmes van Gomez.

Begin 2020 sloeg de vonk over, net voordat de wereld in lockdown ging vanwege het coronavirus. Grande en Gomez brachten die periode met elkaar door in quarantaine en waren elkaars steun en toeverlaat.

Vlak voor de Kerst van 2020 maakte de 30-jarige popster de verloving met haar 27-jarige geliefde bekend en in mei trouwde het stel tijdens een intieme ceremonie op het landgoed van Grande in Montecito. De Thank U, Next-zangeres maakte het huwelijk bekend door foto's te delen op Instagram.

Maar door de lockdown had Gomez geen idee hoe het artiestenleven van Grande eruitzag, met een druk werkschema en alles wat daarbij hoort, zoals reizen naar het buitenland en paparazzi. Toen de coronamaatregelen werden opgeheven, werd duidelijk hoezeer de levens van de twee verschillen.

Volgens bronnen begreep Gomez bijvoorbeeld niet waarom er beveiliging nodig was voor een avondje uit, terwijl dat voor Grande de normaalste zaak van de wereld was. Meningsverschillen begonnen hun tol te eisen.

De reis die Grande in december naar Engeland maakte voor opnames van de film Wicked zou de druppel zijn geweest.

Een van de inmiddels verwijderde huwelijksfoto's van Ariana Grande en Dalton Gomez.

Grande verwijdert huwelijksfoto's van Instagram

Volgens TMZ ging het stel in januari uit elkaar, maar was er nog wel sprake van vriendschap. De popster en de makelaar zouden in mei hebben besloten hun huwelijk toch nog een kans te geven. Grande deelde op 16 mei een huwelijksfoto om haar tweede jubileum te vieren. Ze schreef daarbij: "Ik hou zoveel van hem."

Maar twee weken later zou de handdoek definitief in de ring zijn gegooid. De geruchten over een breuk kwamen zondag pas echt op gang, nadat Grande op de tribune was gespot tijdens de mannenfinale van het tennistoernooi van Wimbledon. Tijdens het uitstapje droeg ze haar trouwring niet.

Bronnen dicht bij het stel zeggen dat de ex-geliefden nog steeds goede vrienden zijn. Er zou geen sprake zijn geweest van ontrouw of ruzie. Het huwelijk werkte simpelweg niet vanwege de verschillende levens van de popster en de makelaar.