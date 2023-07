Franse actrice Isabelle Adjani voor rechter wegens belastingontduiking

De Franse actrice Isabelle Adjani (68) is aangeklaagd voor belastingontduiking en het witwassen van geld. Via een vals adres in Portugal zou ze inkomstenbelasting hebben ontweken.

Adjani moet zich op 19 oktober voor de rechter in Parijs verantwoorden, meldt het Franse persbureau AFP dinsdagavond op basis van juridische bronnen.

De actrice, bekend van rollen in films als L'Été Meurtrier (1983), La Reine Margot (1994) en Mascarade (2022), zou onder meer een donatie van 2 miljoen euro hebben verzwegen. Hierdoor ontdook ze een bedrag van 1,2 miljoen euro aan overdrachtsbelasting.

Ook zou ze via een vals adres in Portugal enkele tonnen aan inkomstenbelasting hebben ontweken. De actrice wordt ook berecht voor het witwassen van geld.

De zaak is aan het licht gekomen door het onderzoek van de Panama Papers, waarbij een grootschalig systeem van belastingontduiking via rekeningen in belastingparadijzen werd blootgelegd. Adjani wordt daarin genoemd als houder van een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden.