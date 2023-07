Gigi Hadid aangehouden vanwege bezit van medicinale marihuana

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Gigi Hadid is onlangs aangehouden vanwege het bezit van medicinale marihuana tijdens haar vakantie op de Kaaimaneilanden. Ze kreeg een boete van omgerekend zo'n 890 euro opgelegd.

De 28-jarige Hadid werd op 10 juli samen met een vriendin aangehouden op een vliegveld op de Kaaimaneilanden, meldt de woordvoerder van het model aan E! News . De douane vond marihuana en spullen waarmee de drugs gebruikt kunnen worden in de bagage van het model.

De woordvoerder van Hadid benadrukt dat het model de marihuana op voorschrift van een arts in New York heeft gekocht. Medicinaal gebruik van marihuana is sinds 2017 legaal op de Kaaimaneilanden. Daarom krijgt Hadid geen strafblad.