Ariana Grande en echtgenoot Dalton Gomez zijn uit elkaar

Geruchten over een mogelijke breuk kwamen zondag op gang, nadat Grande op de tribune werd gespot tijdens de mannenfinale van het tennistoernooi van Wimbledon. Tijdens dit uitstapje droeg ze haar trouwring niet.

De dertigjarige Grande is sinds begin dit jaar bezig met de opnames voor de film Wicked waarin ze de hoofdrol speelt. Sindsdien zou ze Gomez niet of nauwelijks meer hebben gezien. Ook daarvoor zouden ze al problemen hebben gehad.

Grande en Gomez trouwden in mei 2021 tijdens een intieme ceremonie op het landgoed van de zangeres in Montecito. De twee hadden elkaar in januari 2020 ontmoet en gingen al snel samenwonen tijdens de coronapandemie.