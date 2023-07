Sylvie Meis bestolen: dief nam tassen ter waarde van 800.000 euro mee

Sylvie Meis is slachtoffer geworden van een woninginbraak. Dieven hebben in haar huis in Hamburg dure handtassen en sieraden buitgemaakt, meldt de krant Hamburger Abendblatt . De waarde wordt geschat op zo'n 800.000 euro.

Meis was op het moment van de inbraak niet thuis. Volgens de Duitse krant was ze in Berlijn, voor de première van de film Barbie.

De daders zouden via het dakraam binnen zijn gekomen. Ze konden het dak bereiken via het naastgelegen pand dat vanwege werkzaamheden in de steigers staat.

De dieven hadden het gemunt op de tassen van Meis. Het zou gaan om handtassen van het merk Hermès, die doorgaans duizenden euro's per stuk kosten. Ook zou er een speciale uitvoering van een Hermès Birkin Bag tussen zitten, met een waarde van 100.000 euro.