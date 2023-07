Acteurs Sofía Vergara en Joe Manganiello gaan scheiden: 'Moeilijke beslissing'

De liefde tussen het Amerikaanse acteurskoppel Sofía Vergara (51) en Joe Manganiello (46) is voorbij. De twee gaan na een huwelijk van zeven jaar uit elkaar.

"We hebben de moeilijke beslissing genomen om te scheiden", staat in een verklaring die Page Six heeft gepubliceerd.

Volgens bronnen leeft het stel al enige tijd zonder elkaar. Vergara viert momenteel vakantie in Italië. Haar volgers viel het op dat Manganiello al een poosje niet op haar Instagram-foto's te zien was.

Vergara, vooral bekend van haar rol in Modern Family, en Manganiello, die onder meer te zien was in Magic Mike en True Blood, hadden sinds 2014 een relatie. Een jaar later stapten de twee in het huwelijk.