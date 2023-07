Lindsay Lohan is moeder geworden van een zoontje

Lindsay Lohan is bevallen van haar eerste kindje. Het zoontje van de Amerikaanse actrice heeft de naam Luai gekregen, een Arabische naam die "schild of beschermer" betekent.

"De familie is dolgelukkig", laat de woordvoerder van Lohan aan Page Six weten.

De baby is in Dubai geboren. De 37-jarige Lohan, die onder meer bekend is van de hitfilm Mean Girls, woont daar samen met haar man Bader Shammas.