Kylie Jenner en Jordyn Woods na 4 jaar weer samen gespot: waar ging het fout?

Kylie Jenner en Jordyn Woods zijn vier jaar na hun publieke ruzie over Tristan Thompson samen gespot in een restaurant in Los Angeles. Hebben de twee het weer bijgelegd? En waar ging hun ruzie ook alweer over?

Vier jaar geleden ging Thompson, de partner van Jenners zus Khloé Kardashian, vreemd met de 25-jarige Woods. Kardashian verbrak de relatie met Thompson en was publiekelijk woest op Woods. "Jij bent de reden dat mijn familie uit elkaar is gevallen", schreef ze destijds in een tweet. De 25-jarige Jenner verbrak vervolgens de vriendschap met Woods.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Woods deed na het schandaal haar verhaal in Red Table Talk, het praatprogramma van Jada Pinkett Smith. "Na het stappen in Los Angeles gaan wij vaker naar iemand thuis toe om daar verder te gaan. Ik hoorde later pas dat we bij Tristan thuis werden afgezet. Hij heeft mij niet zelf uitgenodigd."

'Tristan gaf me een kus'

Naarmate de nacht vorderde, kreeg Woods naar eigen zeggen wroeging over haar aanwezigheid in het huis bij de NBA-ster. "De eerste stap was het besef dat ik daar niet had moeten zijn. Maar ik bestrijd dat er iets tussen ons gebeurd is. We zijn continu in een groep geweest en hebben ons niet afgezonderd", vervolgt Woods in de aflevering van Red Table Talk.

"Het doet mij pijn dat mensen zeiden dat ik hem een lapdance heb gegeven. Dat is niet gebeurd." Op de vraag van Smith of het stel seks heeft gehad met elkaar, ontkende Woods. Ze gaf wel toe dat ze een kus had gekregen van Thompson. "Ik kreeg een kus van Tristan, maar zonder tong, passie of bijbedoelingen. In de auto naar huis was ik echt verbaasd. Is dit echt gebeurd?"

In 2018 kwamen er ook al beelden naar buiten waarop Thompson in een nachtclub met twee vrouwen zoende. Kardashian was toen hoogzwanger en besloot hem nog een kans te geven. Nog geen jaar later volgde dit schandaal met Woods.

Hereniging Jenner en Woods

Afgelopen zaterdag zijn Jenner en Woods samen gespot na een etentje in Los Angeles. Het is de eerste keer in vier jaar tijd dat de twee samen zijn gezien. Woods en Jenner waren van jongs af aan vriendinnen. Woods woonde zelfs bij Jenner, maar na het incident moest ze een andere woonplek zoeken.

Volgens bronnen van het Amerikaanse tijdschrift People was het heel lastig voor Jenner om haar vriendschap met Woods te verbreken. "Lange tijd leek het alsof Kylie niet zeker wist wat ze met hun vriendschap aan moest. Het was heel moeilijk voor Kylie om Jordyn zomaar uit haar leven te bannen. Kylie was er kapot van", vertelt een bron.

Nu lijkt het erop dat Jenner Woods vier jaar later toch weer terug in haar leven heeft verwelkomd. Of het contact tussen Woods en andere familieleden van Jenner ook is hersteld, is niet bekend.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.