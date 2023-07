Douwe Bob ziet twee van zijn drie kinderen momenteel niet: 'Heel moeilijk'

Delen via E-mail

Douwe Bob ziet twee van zijn drie kinderen momenteel helemaal niet. De zanger vertelt in de nieuwe LINDA. dat hij dat heel moeilijk vindt.

"De moeders van mijn dochters willen niet in de media en dat respecteer ik", aldus Douwe Bob. "Ik heb nu dus te maken met drie vrouwen met verschillende achtergronden die allemaal andere ideeën hebben over het leven en de toekomst. Waardoor ik mijn dochters minder zie dan mijn zoon. Of eigenlijk: ik zie ze momenteel helemaal niet. En dat vind ik heel moeilijk."