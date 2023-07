Chimène van Oosterhout weer thuis na ziekenhuisopname in Griekenland

Chimène van Oosterhout is ruim een week na haar ziekenhuisopname in Griekenland weer thuis. De presentatrice, die met acuut hartfalen werd opgenomen, deelde zondag beelden van de terugreis op Instagram

"Wat was dit een avontuur, maar dan één van de meest bizarre die ik ooit heb meegemaakt!", schrijft Van Oosterhout in de reacties onder haar eigen bericht. In de video is onder meer te zien dat ze door het vliegpersoneel het vliegtuig in wordt geholpen.