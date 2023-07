Thomas Berge wordt voor de derde keer vader

Thomas Berge en zijn vrouw Elianne Zweipfenning verwachten een tweede kind samen. Een half jaar terug werd hun zoon Saint geboren.

Precies een jaar geleden maakte het stel bekend hun eerste kind samen te verwachten. "Nu, precies één jaar later, herhaalt de geschiedenis zich, want wij mogen met enorm veel blijdschap, liefde en dankbaarheid vertellen dat er opnieuw een wondertje in mijn buik groeit", schrijft Zweipfenning bij een video op Instagram .

"Toen wij elkaar leerden kennen en begonnen aan ons avontuur, droomden we van een groot gezin samen en dat we dit nu mogen realiseren is niet in woorden uit te drukken!"