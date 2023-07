Kelly Rowland over verklappen geslacht Beyoncés baby: 'Ergste moment ooit'

Kelly Rowland heeft er spijt van dat ze in 2012 het geslacht van het eerste kind van Beyoncé per ongeluk verklapte in een interview.

Rowland zat jarenlang met Beyoncé in de r&b-groep Destiny's Child. Toen Beyoncé zwanger was van haar eerste kind - dochter Blue Ivy - hield ze het geslacht geheim. In een interview versprak Rowland zich door het over "zij" te hebben.

In de podcast Yeah, I F**ked That Up vertelt Rowland dat dat de grootste fout is die ze ooit heeft gemaakt. "O mijn God. Toen ik een fout maakte en het geslacht van Beyoncés baby vertelde toen ze zwanger was van Blue. Dat was het ergste moment ooit."