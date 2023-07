Alfred van den Heuvel kijkt ondanks deelname ex-vrouw niet naar B&B Vol liefde

Debbie de Jong, de ex van Alfred van den Heuvel, wordt vrijdagavond geïntroduceerd als deelnemer in B&B Vol liefde. Hoewel de twee een goede verstandhouding met elkaar hebben, is de acteur niet van plan om het populaire datingprogramma te kijken.

Van den Heuvel (70) en De Jong (62) waren 26 jaar getrouwd en gingen in 2019 in goede harmonie uit elkaar. Ze waren tijdens hun huwelijk samen eigenaar van een B&B in Spanje, die nu dus centraal staat in het derde seizoen van B&B Vol liefde.

Na hun scheiding bleef De Jong eigenaar van de bed and breakfast. In het programma gaat de voormalige televisieproducente op zoek naar een nieuwe liefde. "Debbie en ik zijn nu al een tijd gescheiden en ik ga me niet mengen in haar liefdesavontuur", zegt Van den Heuvel in gesprek met De Telegraaf. "Of ik misschien een tikkeltje jaloers ben? Schei uit, nee! Ik vind het echt leuk voor haar."

De Kinderen Geen Bezwaar-acteur gaat de tv dan ook niet aanzetten om de belevenissen van zijn ex te volgen. "Tenzij ik van mensen om me heen signalen krijg dat ik beslist even moet kijken, op dat moment zou ik wel even meegluren met wat ze uitspookt."

De Jong begrijpt wel dat haar ex B&B Vol liefde niet actief gaat kijken. "Het is niets voor Alfred om dagelijks een realityprogramma te volgen, ook al zit zijn ex-vrouw daarin. Ik hoop op een lekker wijf voor hem, en voor mezelf een leuke gozer."