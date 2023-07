Khloé Kardashian zegt overspel van ex te vergeven: 'Puur voor mezelf'

Khloé Kardashian heeft haar overspelige ex Tristan Thompson vergeven, maar doet dat puur voor zichzelf. "Maar dat betekent niet dat ik vergeet wat hij heeft gedaan."

"Ik vergeef hem voor mezelf, want het is tijd dat ik die rotperiode loslaat. Ik moet het voor mezelf doen. Ik kan niet verder met mijn leven als ik blijf vasthouden aan deze bullshit", zegt de realityster in een nieuwe aflevering van The Kardashians.