Van gevierd artiest naar omstreden bekendheid: wat gebeurde er met Ye?

Hij was eerst een gevierde artiest met hits als Gold Digger en Stronger, maar inmiddels hangt er vooral een zweem van negativiteit rond Ye (Kanye West). Wat is er gebeurd met de Amerikaanse rapper?

24 Grammy Awards. Tientallen hits (zeker in Amerika). 160 miljoen verkochte platen. Meerdere succesvolle kledinglijnen met onder meer adidas. Kanye West, inmiddels bekend als Ye, boekte succes na succes.

Daar is inmiddels weinig van over. Ye is in plaats van beroemd nu vooral berucht. De rapper stond altijd al bekend om zijn controversiële uitspraken en acties, maar rond 2016 vindt er een omslag plaats.

Ye begint in die tijd zijn optredens met lange speeches, waarin hij bekende collega's en vrienden zoals JAY-Z bekritiseert.

Dan wordt zijn tour plots afgebroken. Kort daarna wordt Ye opgenomen in een psychiatrische kliniek. Hij lijdt aan een bipolaire stoornis, zegt zijn (inmiddels ex-) vrouw Kim Kardashian later.

'De media verklaren mij voor gek'

Ye zelf wijt zijn zenuwinzinking aan het gebrek aan waardering en de vermindering van zijn populariteit. Ook heeft hij het nog erg moeilijk met het overlijden van zijn moeder, die in 2007 overleed. In een interview met radio- en televisiepresentator Charlamagne Tha God, na zijn opname in de kliniek, maakt de artiest een kalme indruk.

Kort daarna, in een interview met entertainmentsite TMZ, is van deze rust weinig over. Hij haalt uit naar de media, die hem naar eigen zeggen "voor gek verklaren". In dat interview zegt hij onder andere dat "slavernij een keuze is". Een reden voor veel fans om zich tegen Ye uit te spreken.

In 2019 vertelt Ye in gesprek met David Letterman voor het eerst over zijn bipolaire stoornis. Hij spreekt over periodes van paranoia, waarin hij niemand vertrouwde. Door open te zijn wil Ye het taboe op de stoornis verkleinen.

Met (inmiddels ex-)vrouw Kim Kardashian. Foto: Getty Images

Scheiding van Kim Kardashian

Het is dan een tijdje rustiger rond de rapper. Maar in 2020 weet hij de gemoederen opnieuw bezig te houden. Eerst doordat hij vertelt een gooi te doen naar het Amerikaanse presidentschap. En een paar weken later twittert Ye dat zijn vrouw Kardashian is vreemdgegaan. Hij wil na bijna zeven jaar huwelijk van haar scheiden.

Kardashian meent dat de berichtentirade het gevolg is van zijn stoornis. "Kanye weet dat zijn woorden soms niet overeenkomen met zijn intenties."

Het presidentschap ziet Ye aan zijn neus voorbijgaan, de scheiding komt er begin 2021 wel. Nog meer opschudding veroorzaakt hij in 2022, als hij wederom racistische uitspraken doet. Hij draagt een shirt met daarop de tekst 'White Lives Matter' en zegt dat de dood van de door politiegeweld omgekomen George Floyd werd veroorzaakt door drugsgebruik.

Ook doet Ye verschillende uitspraken die uitgelegd kunnen worden als haatzaaien en het oproepen tot geweld tegen joden. Zo beweert de rapper dat joden in de media zijn geïnfiltreerd met kwade bedoelingen richting zwarte mensen.

De antisemitische uitspraken hebben grote gevolgen voor Ye's carrière. Grote bedrijven als modemerk Balenciaga, muzieklabel DefJam en zijn agentschap willen niet meer met hem werken. De grootste partij is misschien wel adidas, waarmee Ye het schoenenmerk Yeezy maakt. De sneakers zijn enorm populair: de artiest verdient naar verluidt zo'n 200 miljoen dollar per jaar dankzij de samenwerking.

Uithangbord voor haat en verdeeldheid

Instagram en Twitter verwijderen het account van de rapper. Ye ontkent nu bipolair te zijn. Hij werd destijds opgenomen omdat hij oververmoeid was, zegt de rapper in gesprek met Piers Morgan. "Omdat ik continu werd voorgelogen. Door mijn management, mijn ex-vrouw. Ik ben het zat dat linkse media me schofferen." Ye bereidt momenteel een nieuwe poging voor om president te worden.

Documentairemaker Mobeen Azhar, ooit groot fan van Ye, wil ontdekken hoe de vork nou precies in de steel zit. "Ik raak gefrustreerd en boos door wat hij allemaal zegt", zegt Azhar. Hij besluit de documentaire The Trouble with KanYe te maken, waarvoor hij in gesprek gaat met vrienden en bekenden van de rapper. De documentairemaker vraagt zich af hoe het komt dat de rapper is veranderd in een uithangbord voor haat en verdeeldheid.

Ingewijden weten een aardig beeld te scheppen, maar Azhar wil de vragen ook aan Ye zelf stellen. Via via komt hij aan het nummer van de rapper, maar zijn prangende vragen kan hij niet stellen. "Hoe kom je aan mijn nummer?", vraagt Ye. En hangt op.