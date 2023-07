Prinses Laurentien bewondert zelfvertrouwen van haar dochter Eloise

Prinses Laurentien leert veel van het zelfvertrouwen van haar oudste dochter, gravin Eloise. Ze heeft er bewondering voor dat haar dochter dat al op zo'n jonge leeftijd in zich heeft.

De 21-jarige Eloise is bekend geworden doordat ze zich profileert via sociale media. Ze wordt ook wel 'gravinfluencer' genoemd. Als publieke figuur krijgt ze te maken met veel reacties.

"Iedereen vindt dan natuurlijk iets van jou", zegt Laurentien daarover in de podcast Daphne op Donderdag. "En zij kan echt mij aankijken en zeggen: 'Hè, maar die mensen kennen mij toch helemaal niet?' En dan denk ik: wow, zo zelfverzekerd zit ik wat dat betreft niet in elkaar. Dat is zo'n goede realisatie, doe dat maar eens op je 21e.

Eloise is volgens haar moeder "haar eigen vorm" aan het vinden. "Ze is supercreatief. Ze is ook echt heel eigen. En dan vind ik dat ze het hartstikke goed doet."

Laurentien genoot van reacties BN'ers op 'badpakgate'

Onlangs was Eloise onderwerp van gesprek in 'badpakgate'. Royaltykenner Jeroen Snel had commentaar op de gravin, die in het RTL-programma Het Perfecte Plaatje in badpak te zien was. Hij noemde dat "een grensgevalletje".