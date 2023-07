Isa Hoes krijgt kritiek op foto's afgetraind lichaam: 'Ik wil juist inspireren'

Delen via E-mail

Isa Hoes heeft veel reacties gekregen op foto's van haar afgetrainde lichaam. Veel reacties waren positief, maar de 56-jarige actrice laat op Instagram weten dat ze ook negatieve berichten heeft ontvangen.

Hoes viel in zes weken tijd 8 kilo af met behulp van een trainingsschema en bijbehorend dieet. Door de foto's zou ze "een negatief voorbeeld zijn voor vrouwen of jongeren die al onzeker zijn".

Hoes ziet dat anders. De actrice schrijft "niet per se" wekenlang op haar voeding te hebben gelet en hard te hebben getraind om af te vallen. "Ik wilde meer energie, lekkerder in mijn vel zitten én investeren in een goede gezonde oude dag", legt ze uit.