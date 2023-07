Tori Spelling ging van luxeleven naar geldzorgen: 'Mijn eisen zijn hoog'

Voormalig Beverly Hills, 90210-actrice Tori Spelling groeide op in rijkdom, maar haar wereld ziet er tegenwoordig heel anders uit. Door de scheiding met acteur Dean McDermott en flinke schulden is er van het luxeleventje weinig over.

De vijftigjarige Spelling is de dochter van de schatrijke film- en televisieproducent Aaron Spelling, die in 2006 overleed. Ze groeit op in grote rijkdom, in een van de duurste huizen van Los Angeles. Van Aarons geschatte vermogen van een half miljard dollar krijgt de actrice na zijn overlijden weinig te zien. Ze ontvangt iets minder dan 1 miljoen dollar.

Uiteraard heeft Spelling zelf ook geld verdiend. Tien jaar lang was ze te zien als Donna Martin in de populaire serie Beverly Hills, 90210. Met de reboot die in 2019 verscheen, verdiende ze zo'n 85.000 dollar per aflevering.

In hetzelfde jaar als haar vader overlijdt, trouwt Spelling met acteur Dean McDermott. Samen krijgen ze vijf kinderen. Het stel wordt gevolgd voor diverse realityseries en presenteert ook tv-programma's samen.

Hoewel hun huwelijk een sprookje lijkt, wordt in 2016 duidelijk dat het stel in financiële problemen zit. Zo worden de twee aangeklaagd door een creditcardmaatschappij, omdat ze een hoge rekening hebben openstaan. Daar blijft het niet bij. Het stel heeft ook een schuld van een kwart miljoen dollar bij de Amerikaanse belastingdienst.

Tori Spelling met haar ouders Aaron en Candy Spelling in 2002. Foto: GettyImages

Die financiële problemen zijn ontstaan door de luxe levensstijl die Spelling gewend is. De actrice heeft het er moeilijk mee dat ze, anders dan in haar jeugd, niet meer zwemt in het geld. In haar autobiografie vertelt ze "een shopprobleempje" te hebben. "Ik groeide schatrijk op en ben niet anders gewend dan een luxeleven. Ik heb geprobeerd om eenvoudiger te leven maar het lukt me gewoon niet", zegt de actrice.

Dat Spelling wil blijven baden in luxe, blijkt uit het onderkomen dat ze in 2020 samen met McDermott koopt. Het gezin verhuist naar een villa in Los Angeles ter waarde van 3,7 miljoen dollar.

Candy Spelling doet ook een boekje open over de shopgewoontes van haar dochter. Aan Daily Mail vertelt ze dat Spelling vaak hele winkels liet sluiten om te kunnen shoppen, waarbij ze met gemak 50.000 dollar per dag uitgaf.

"Het is niet mijn schuld dat ik een meisje ben dat is grootgebracht in luxe", vindt Spelling. "Mijn eisen zijn belachelijk hoog. We kunnen die levensstijl nu niet betalen, maar als je opgroeit met een zilveren lepel in je mond, is het moeilijk om voor plastic te gaan."

Tori Stelling en Dean McDermott en hun vijf kinderen. Foto: Instagram Tori Stelling

De geldproblemen hebben geleid tot het einde van een achttienjarig huwelijk. Vorige maand kondigde Spelling en McDermott aan te gaan scheiden. "We zullen blijven samenwerken als liefhebbende ouders en onze kinderen begeleiden en liefhebben in deze moeilijke tijd", schrijft McDermott op Instagram in een inmiddels verwijderd bericht.