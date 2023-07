Moeder van Wesley Sneijder op 59-jarige leeftijd overleden

Sylvia Sneijder, de moeder van Wesley Sneijder, is overleden. Ze is 59 jaar oud geworden.

"Rest in peace. Love you forever, mama", schrijft de 39-jarige oud-profvoetballer bij een foto van zijn moeder op Instagram.

Waaraan de moeder van de recordinternational van Oranje is overleden, is niet bekend. In 2022 kwam naar buiten dat Sylvia longkanker had. Maar later dat jaar werd ze schoon verklaard, zei zoon Rodney toen tegen RTL Boulevard.