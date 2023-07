Wijngaardruzie Pitt en Jolie escaleert: nóg een rechtszaak tegen de acteur

Brad Pitt wordt wederom aangeklaagd vanwege de wijngaard die hij ooit kocht met zijn ex Angelina Jolie. Nouvel, het bedrijf dat van de actrice was, stelt dat de acteur de winst niet in het bedrijf, maar in eigen zak steekt.

Jolie stapte om dezelfde reden al eerder naar de rechter. Toen eiste ze omgerekend 226 miljoen euro van Pitt. Nouvel wil zelfs 315 miljoen euro van de acteur hebben.

In 2008 kocht het toen nog getrouwde koppel samen het Franse Château Miraval. Jolie kocht haar helft via haar eigen bedrijf Nouvel. Dit bleef onveranderd na hun scheiding in 2016.

Jolie beweert dat Pitt na hun breuk "alle macht wilde hebben over het wijnbedrijf". Zo zou Pitt miljoenen van de winst hebben gebruikt voor persoonlijke uitgaven, zoals de renovatie van een zwembad en de bouw van een opnamestudio. Dat argument voert Nouvel nu ook aan.

Volgens zowel Nouvel als het advocatenteam van Jolie doet Pitt dit uit wraak. Jolie stapte in 2021 namelijk uit Château Miraval, om vervolgens haar aandeel - dat in handen van Nouvel was - aan een Russische oligarch te verkopen. Pitt zegt hier nooit goedkeuring voor te hebben gegeven. Hij beweert dat de oligarch verkeerde bedoelingen heeft met de wijngaard. De acteur had het liever zelf van zijn ex willen overkopen.

Sindsdien gedraagt Pitt zich "als een nukkig kind", zegt het advocatenteam van Nouvel. "Hij weigert om Nouvel als gelijkwaardige partner in dit bedrijf te zien." Pitt heeft nog niet op de aangespannen zaak gereageerd.

Jolie en Pitt waren twaalf jaar een koppel

Pitt is ook in een andere rechtszaak verwikkeld met zijn ex. De acteur zou Jolie hebben mishandeld. Daarbij zou hij haar hebben uitgescholden en zijn uitgevallen tegen hun zoon Maddox.