Actrice Alexa Nikolas beschuldigt Jonah Hill van aanranding, zijn advocaat ontkent

Alexa Nikolas heeft acteur Jonah Hill beschuldigt van aanranding. Dit volgt op het bericht van Hills ex-vriendin Sarah Brady, die hem op Instagram beschuldigt van emotioneel misbruik. De advocaat van de acteur noemt de beschuldiging van Nikolas "een compleet verzinsel".

"Ik was zo geschokt dat ik hem wegduwde en naar binnen rende", schreef de actrice op Twitter. "Ik ben getraumatiseerd door mannen in Hollywood. Het is echt triest wat voor traumatische gebeurtenissen ik in mijn lichaam en geest heb opgeslagen. Dingen moeten veranderen."