Zayn Malik wil door zijn angsten te overwinnen een voorbeeld zijn voor dochter

Zayn Malik wil met het overwinnen van zijn angsten een voorbeeld zijn voor zijn dochter. Het dertigjarige voormalige lid van boyband One Direction gaat daarom weer optreden en interviews geven.

"Ik was altijd heel angstig bij optredens of bij het voeren van een gesprek als dit. Maar ik wil dat mijn dochter me ziet en zegt: wat cool dat mijn vader dat heeft gedaan." Malik doet deze uitspraken in zijn eerste interview in zes jaar met Alex Cooper voor de podcast Call Her Daddy.

Nu hij niet meer in One Direction zit, is hij "nog steeds nerveus" om een solo-optreden te geven. Sinds 2016 trad hij slechts drie keer live op. "Ik voel nog steeds een bepaalde angst omdat het een paar jaar geleden is dat ik op het podium stond, maar ik heb ook energie", zegt Malik. "Ik heb het gevoel dat ik iets te geven heb en ik wil optreden, er weer zijn en dat voelen."

In het interview vertelt Malik dat hij ook aan nieuwe muziek werkt. "Ik ben een plaat aan het maken die anders wordt dan mensen van me verwachten, het is een nieuw geluid voor mij. En er zit meer een verhaal in, zoals ervaringen uit mijn leven. Mijn dochter noem ik ook een paar keer."