Zus Céline Dion geeft update over gezondheid van de zangeres

De zus van Céline Dion heeft een update gegeven over de gezondheid van de Canadese zangeres. "Ze werkt hard aan haar gezondheid en is vastbesloten om haar symptomen te verminderen", vertelt Claudette Dion in het Canadese tv-programma Bonsoir bonsoir.

Volgens Claudette vertrouwt iedereen in de omgeving van de 55-jarige Céline erop dat zij een manier vindt om met haar ziekte om te gaan. "Haar verhaal kan niet zo eindigen."

Céline Dion maakte eind 2022 bekend dat ze een deel van haar tour moest uitstellen vanwege haar gezondheid. "Ik kan niet meer zingen op de manier die ik gewend ben. Dat betekent dat ik er in februari niet klaar voor ben mijn tour te hervatten", vertelde ze in december vorig jaar geëmotioneerd.

De zangeres lijdt aan het zogeheten stiff-person-syndroom. De aandoening houdt onder meer in dat krampen in de spieren haar keel aantasten. Daardoor heeft Dion last van haar stembanden.