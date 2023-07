Tennisster Naomi Osaka en rapper Cordae verwelkomen hun eerste kind

Een bron meldt aan People dat de 25-jarige tennisster en haar dochter het goed maken. De Japanse Osaka maakte in januari via Instagram bekend zwanger te zijn. De viervoudig Grand Slam-winnares kwam daardoor niet meer in actie dit jaar.

"De uitdagendste periodes in het leven zijn ook de leukste. Ik weet dat ik veel heb om naar uit te kijken in het leven. Bijvoorbeeld dat mijn kind naar een van mijn wedstrijden kijkt en dan tegen iemand zegt: 'Dat is mijn moeder'", schreef Osaka toen in een bericht op sociale media, begeleid door een foto van een echo van haar baby.