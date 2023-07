Acteur Jonah Hill beschuldigd van emotioneel misbruiken ex: dit speelt er

Delen via E-mail

Jonah Hill zou zijn ex-vriendin Sarah Brady verboden hebben bepaalde foto's te plaatsen en haar hebben gevraagd vriendschappen te verbreken. Brady zegt dat de Amerikaanse acteur haar emotioneel heeft misbruikt. Wat is er aan de hand?

Hill (39) en de veertien jaar jongere Brady maken in augustus 2021 bekend dat ze een relatie hebben. De acteur en de professioneel surfster gaan samen naar filmpremières en plaatsen regelmatig foto's van elkaar op sociale media.

In 2022 gaat het stel uit elkaar. Hill blijft dan niet lang vrijgezel. De Wolf of Wall Street-acteur krijgt een nieuwe relatie met winkeleigenaar Olivia Millar. De twee verwelkomden onlangs hun eerste kind.

Hoewel Brady en Hill al een tijdje uit elkaar zijn, besluit de surfster deze week een boekje open te doen over haar relatie. In haar Instagram Stories deelt ze screenshots van chatgesprekken die ze destijds met de acteur had.

De berichten laten Hill er niet bepaald goed uitkomen. De gesprekken gaan bijvoorbeeld over foto's die Brady in die tijd op Instagram plaatst. "Wil je de foto's waarop je billen in string te zien zijn weghalen?", zou de acteur aan zijn toenmalige vriendin hebben gevraagd. Ook andere foto's waarop Brady in een badpak poseert, moet zij van haar toenmalige vriend verwijderen.

Een ander chatgesprek tussen de twee gaat over Brady's vriendschappen. Ook daarover heeft Hill wat te zeggen. Zo zegt hij het niet fijn te vinden dat ze surft met mannen. Verder wil hij niet dat zijn vriendin tijd doorbrengt met vrouwen "die in een instabiele periode van hun leven zitten".

In zijn berichten neemt Hill een belerende, harde en soms sarcastische toon aan. Hij zegt tegen Brady dat "ze goed bezig is" door de foto's te verwijderen, maar "dat ze niet lijkt te snappen waarom hij dit vraagt". "Mijn grenzen heb ik in elk geval duidelijk aangegeven", stelt de acteur. "Je bent niet de juiste voor mij als je die niet respecteert."

Hij lijkt zijn woorden weer wat luchtigheid te willen geven door te zeggen "ik sta achter je hoor, no hard feelings".

Hill en Brady tijdens de première van Don't Look Up. Foto: Getty Images

Brady deelt deze screenshots nu om andere vrouwen te waarschuwen. "Als je partner zich op deze manier gedraagt, maak dan een einde aan de relatie", zegt de surfster. Van foto's die Brady eerder op Instagram plaatste en waarop ze met Hill staat, heeft ze het bijschrift aangepast. "Dit is een misogynist (een vrouwonvriendelijke man, red.)", schrijft ze.

Hill heeft nog niet op de berichten van zijn ex gereageerd. Intussen gaan de screenshots viral en worden ze volop gedeeld op platforms als TikTok en Instagram.

En dat levert verschillende reacties op. Zo zijn er veel mensen die Hill inderdaad vrouwonvriendelijk en manipulatief vinden.

Anderen vinden het juist goed de acteur zijn grenzen binnen zijn relatie aangeeft. Deze berichten komen vaak uit de conservatieve hoek, of bijvoorbeeld van fans van de omstreden influencer Andrew Tate. De van mensenhandel verdachte kickbokser staat bekend om zijn zeer vrouwonvriendelijke uitspraken.

Brady beschuldigt Hill van emotionele mishandeling. Juist Hill heeft zich meermaals uitgesproken over het belang van mentale gezondheid. Zo vertelde hij vorig jaar augustus dat hij een stapje terugneemt in het promoten van zijn films. "Ik heb al jarenlang last van paniekaanvallen", zei de acteur. "Die worden veroorzaakt door mijn mediaoptredens en andere evenementen met publiek erbij."