Lady Gaga hoeft vrouw die honden stal én terugbracht geen beloning te betalen

Lady Gaga hoeft geen beloning te betalen aan een vrouw die in 2021 haar honden teruggaf. De vrouw, die later medeplichtig bleek aan de diefstal van de honden, had Lady Gaga aangeklaagd omdat ze vond dat ze recht had op een beloning.

De rechtszaak is nu geseponeerd, meldt entertainmentwebsite TMZ.

De zangeres was in 2021 haar honden een aantal dagen kwijt. De Franse buldogs werden gestolen nadat de hondenuitlater van de Amerikaanse zangeres was neergeschoten. Lady Gaga loofde daarop een beloning van 500.000 dollar (453.000 euro) uit voor degene die de honden zou terugbrengen.

Op diezelfde dag bracht een vrouw, Jennifer McBride, de honden terug. Zij beweerde destijds dat ze de Franse buldogs vastgebonden aan een paal had gevonden. Later bleek dat McBride zelf ook betrokken was bij de hondendiefstal. Daarvoor werd ze veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf.

McBride vond desondanks dat ze recht had op het forse vindersloon en klaagde Lady Gaga aan. De advocaten van de 37-jarige Lady Gaga wilden dat de zaak geseponeerd zou worden. "De wet staat niet toe dat een persoon een misdaad pleegt en er vervolgens van profiteert", zeiden zij vorige maand.