Gezondheid van Ozzy Osbourne niet verbeterd, zanger stelt comeback uit

Ozzy Osbourne maakt in het najaar toch niet zijn terugkeer op het podium. De 74-jarige rocker, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, meldt dat hij er nog niet klaar voor is.

"Hoe pijnlijk het ook is, ik heb de beslissing moeten nemen om me terug te trekken van het Power Trip-festival in oktober", zegt Osbourne maandag op Twitter.

In eerste instantie zou de Brit in de zomer van 2024 zijn comeback op het podium maken. Toen het aanbod voor de show in Californië kwam, vervroegde hij "optimistisch" de datum van zijn rentree.

Maar dat moment komt dus nog te vroeg, schrijft de artiest. "Helaas vertelt mijn lichaam me dat ik er nog niet klaar voor ben. Ik ben veel te trots om mijn eerste show in bijna vijf jaar half zittend te doen." In mei zei Osbourne nog dat hij desnoods in een rolstoel zou optreden.

De zanger worstelt al jaren met zijn gezondheid. Osbourne maakte in 2019 een lelijke val in de badkamer. Daardoor kreeg hij weer last van letsel dat hij in 2003 had opgelopen bij een ongeluk met een quad. De artiest werd na de val meerdere keren geopereerd. In 2020 maakte hij bekend dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson.

