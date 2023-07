Marc van der Linden begint zich beter te voelen na herseninfarct

In mei maakte Van der Linden bekend niet meer werkzaam te zijn als hoofdredacteur van het blad Royalty. In december, een maand nadat de koningshuisverslaggever door een herseninfarct was getroffen, stopte hij na vijfhonderd edities met zijn column in MAX Magazine. Op 1 februari vorig jaar werd bekend dat hij bij RTL Boulevard zou stoppen. Jarenlang schoof hij in het programma aan als royaltykenner.