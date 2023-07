Jamie Foxx voor het eerst in openbaar verschenen na ziekenhuisopname

Jamie Foxx is voor het eerst in het openbaar gezien sinds zijn ziekenhuisopname in april. Entertainmentsite TMZ deelt een video van de acteur die zondag lachend en zwaaiend op een boot zit.

Twee weken later volgde het bericht dat de acteur verbleef in een revalidatiecentrum in Chicago. Het is niet bekend wat er met Foxx aan de hand was. Volgens Amerikaanse media is het revalidatiecentrum gespecialiseerd in zorg na hersenbloedingen, verwondingen aan de ruggengraat en herstel na behandelingen voor kanker.