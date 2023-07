Influencer Lizzy van der Ligt gewond aan gezicht bij aanval op straat

Influencer Lizzy van der Ligt is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangevallen door een onbekende man. De verloofde van Kris Kross Amsterdam-dj Yuki Kempees liep daarbij verwondingen op in haar gezicht.

De 32-jarige Van der Ligt was onderweg naar haar ouderlijk huis in Den Haag toen ze tegen de grond werd geslagen. "Voor ik het wist werd ik door de man op mijn gezicht geslagen en viel ik op de grond. Zonder enige uitleg of beroving", schrijft de influencer op Instagram.

Daarna ging de man ervandoor. "En liet mij in een plas bloed achter. In het ziekenhuis ben ik gehecht in mijn gezicht."

Kempees zegt op Instagram dat zijn verloofde "op brute wijze is mishandeld" en dat hij haar "met een volledig kapotgeslagen gezicht" aantrof. "Kapotgeslagen door een maniak. Het is een pure uiting van zinloos geweld geweest en een monster heeft mijn meisje gepakt."

De artiest heeft zaterdag na overleg toch opgetreden met Kris Kross Amsterdam. "Met een gebroken hart heb ik op het podium gestaan en gedacht aan alle vrouwen die later die avond ook naar huis moesten. Het is blijkbaar een hele absurde wereld en bizar onveilig."