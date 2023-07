Zangeres en presentatrice Monique Smit in verwachting van een meisje

Delen via E-mail

Monique Smit is in verwachting van een meisje. De zangeres en presentatrice maakte dat zondag bekend met een video op Instagram.

De 34-jarige zus van zanger Jan Smit maakte in april bekend dat ze in verwachting is van een derde kind.