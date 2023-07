Gezondheid Chimène van Oosterhout is verbeterd na operatie wegens hartfalen

Delen via E-mail

Het gaat weer wat beter met de gezondheid van Chimène van Oosterhout. De presentatrice werd vrijdag opgenomen in een ziekenhuis in Griekenland wegens acuut hartfalen.

Een terugreis naar huis is voorlopig nog niet gepland, heeft haar woordvoerder laten weten aan het ANP. Maar ze heeft zondag al wel een stukje kunnen wandelen.

De 59-jarige Van Oosterhout was samen met haar goede vriendin Tanja Jess op vakantie op het eiland Kos. Daar werd ze onwel. Ze werd opgenomen in een ziekenhuis in Athene, waar ze direct een operatie onderging.