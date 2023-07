Delen via E-mail

Radio-dj Paul Rabbering heeft zaterdagochtend babynieuws gemeld. Zijn vriendin Dionne is in verwachting van hun tweede kindje samen.

"We zijn dolblij dat we een baby mogen verwelkomen. Spannend en oh zo leuk", schrijft Rabbering bij een foto van hem en zijn vriendin.