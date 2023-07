Marieke Elsinga na ruim een dag herenigd met haar verdwenen kat

Presentator Marieke Elsinga heeft haar huisdier, poes Kiki, weer teruggevonden. De 36-jarige presentatrice deelt beelden van de hereniging op Instagram. Eerder op vrijdag liet Elsinga weten dat Kiki al ruim een dag spoorloos was.

"We zijn thuis", schrijft Elsinga bij een video waarin te zien is dat Kiki weer door haar woonkamer loopt. Eerder kreeg Elsinga een tip van haar achterbuurman over waar Kiki was.